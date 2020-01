Cada apostador receberá um prêmio de R$ 2,9 m Grupo de caminhoneiros levaram bolão da Mega-Sena Cada apostador receberá um prêmio de R$ 2,9 milhões

Os sortudos que faturaram o bolão da Mega-Sena seria formado por um grupo de caminhoneiros que passaram pela cidade de Juscimeira (MT), a 163 km de Cuiabá. Uma funcionária da lotérica que emitiu o bilhete confirmou a informação.

Segundo o G1, o bolão foi organizado pela Lotérica Triunfo e cada apostador, que receberá um prêmio de cerca de R$ 2,9 milhões, pagou R$ 107,94.

A aposta, de 11 números, custou R$ 2.806,44, e foi feita no dia 5 de dezembro. A lotérica afirmou que fez mais de 20 bolões para os clientes apostarem, sendo três deles de 11 números.

Essa é a primeira vez que a cidade é premiada com a Mega-Sena.. Além do bolão, outras 3 apostas acertaram as 6 dezenas: duas de São Paulo e uma de Criciúma (SC). Cada uma das 4 vai receber cerca de R$ 76 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 03 - 35 - 38 - 40 - 57 – 58.