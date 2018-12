Capivaras Grupo de capivaras invade residencial e vira atração em MS Cerca de 20 mamíferos andavam tranquilamente na região

Cerca de 20 capivaras foram flagradas caminhando tranquilamente na área do Residencial Vale do Apa, na noite desta terça-feira (4), em Bela Vista. A aglomeração dos mamíferos virou atração em quem passava pelo local.

De acordo com os moradores, a origem do grupo é desconhecida, mas a suspeita é que as capivaras tenham passado pela região do aeroporto municipal.

“Eu cheguei do trabalho e, por volta das 20h, fui sair de casa, quando de repente me deparei com várias capivaras, elas estavam escondidas entre o mato no fundo do terreno. Levei um susto”, relatou um dos moradores ao Portal BV News.