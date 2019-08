DANÇURBANA Grupo de dança da Capital leva espetáculos e oficinas às escolas municipais Acontece de agosto a dezembro, parte do projeto oferece apresentação com áudio-descrição

O projeto acontece por meio de duas etapas Foto: Franciella Cavalheri - Cravo Filmes

A Cia Dançurbana iniciou hoje (20) às 9h30, com oficinas de dança na Escola Municipal Imaculada Conceição o projeto ‘Circula Dancurbana’. Essa é segunda edição do projeto que está sendo desenvolvido através do Fundo Municipal de Investimento Cultural (FMIC). Conforme os idealizadores, de hoje até dezembro a Cia levará oficinas e espetáculos do próprio grupo para escolas municipais e para Casa de Ensaio.

O projeto acontece por meio de duas etapas. Na Etapa Escola a companhia realiza oficinas de mediação com os alunos (para aproximá-los do fazer artístico) e depois apresenta espetáculos de dança dentro da escola.

As oficinas serão conduzidas por Kelly Queiroz, arte-mediadora e mestranda em educação pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). E, na Etapa Espaço Cênico, o grupo leva os alunos para a Casa de Ensaio, para que assistam aos espetáculos em um espaço cultural, onde eles têm a oportunidade de ver a apresentação completa com iluminação cênica e cenário.

Estudantes de três escolas municipais recebem as ações de agosto a dezembro: Escola Municipal Imaculada Conceição, Escola Municipal Professora Arlene Marques de Almeida e Escola Municipal Professor João Candido de Souza. Ao todo, no ambiente escolar e no cênico, eles vão assistir quatro espetáculos: ´Poracê – O Outro de Nós´, ´Plagium? ´, FLUZZ e R.U.I.A.

Baner da programação. Foto: Divulgação

Amanhã (21), às 9h30 o grupo apresenta espetáculo na escola, no Jardim Batistão em Campo Grande. Além da apresentação pela manhã, haverá segunda apresentação as 15h30.

Na Etapa Espaço Cênico, a Cia Dançurbana apresenta ´Poracê – O Outro de Nós´, no dia 23 de agosto na Casa de Ensaio, na Rua Visconde de Taunay, no Bairro Amambai. Às 9 horas haverá uma apresentação voltada para deficientes visuais, com áudio-descrição. E, às 14 horas, para alunos da Casa de Ensaio e também para deficientes visuais

No dia 27 desse mês a Dançurbana leva arte a Escola Municipal Professora Arlene Marques de Almeida, no Jardim Canguru. Lá, a programação terá início às 9h com oficinas de dança. Já no dia 28, o grupo apresenta também no local, espetáculo: primeira apresentação as 10h e segunda as 16h.

Jardim Anache receberá o grupo no dia 29, com oficinas às 9h30 e as 15h30 na Escola Municipal Professor João Candido de Souza. No dia seguinte (30), apresentação de espetáculo: primeira apresentação às 9h30 e segunda apresentação ás 15h30.

Conforme o diretor do grupo, Marcos Mattos, o projeto visa aproximar a escolar da dança e além de estimular, possibilitar prática, ao realizar oficinas e apresentar espetáculos em ambientes escolares. "O contato com espetáculos artísticos, buscando promover experiências únicas e enriquecedoras. Nosso maior objetivo é incentivar a aproximação entre educação e cultura. Que cada vez mais crianças e jovens tenham contato com teatro, dança, música, artes plásticas, cinema e outras manifestações culturais, e, tudo isso, dentro do universo deles, na escola”, explicou.

Ainda segundo o diretor, o colégio é o lugar certo pois são experiências levadas por toda vida. “Aprendemos muito ali, então como que nós, enquanto artistas, enquanto cidadãos, podemos contribuir para isso? O projeto vem com essa missão, de ´plantar´ essa sementinha, de fomentar o acesso à cultura", finalizou.

ESPETÁCULO ´PORACÊ – O OUTRO DE NÓS´

Cia Dançurbana. Foto: Franciella Cavalheri - Cravo Filmes

Do Nheengatu, a palavra ´Poracê´, significa dança indígena de celebração ou baile, arrasta-pé. ´Poracê – O outro de nós´ é um espetáculo sobre a força do conjunto, uma celebração de estar em comunidade e dos laços com o território. Em cena, experimentando corpos e sons imaginados, os intérpretes propõem formas diversas de ser e estar no mundo.

Provocados por três coreógrafos com experiências distintas, os intérpretes-criadores Adailson Dagher, Ariane Nogueira, Livia Lopes, Maura Menezes, Rose Mendonça e Thiago Mendes, também diferentes entre si, investigam suas identidades, nomes, origens e relações com o lugar onde vivemos: Mato Grosso do Sul. O trabalho reflete questões de diversidade, do pertencimento ao lugar, do encontro de fronteiras, da pluralidade de culturas e linguagens que nos atravessam.

SERVIÇO

Mais informações sobre o projeto ´Circula Dançurbana´ pela fanpage, pelo instagram, pelo telefone: (67) 99238-2829 ou pelo email contato.dancurbana@gmail.com.

ETAPA ESCOLA

Escola Municipal Imaculada Conceição

20 de agosto

Ação: oficinas de mediação cultural - espetáculo ´Poracê – O Outro de Nós´.

Horários: 9h30 e 15h30.

21 de agosto

Ação: apresentações do espetáculo ´Poracê – O Outro de Nós´.

Horários: 9h30 e 15h30.

Escola Municipal Professora Arlene Marques Almeida

27 de agosto

Ação: oficinas de mediação cultural - espetáculo ´Poracê – O Outro de Nós´.

Horários: 9h e 15h30.

28 de agosto

Ação: apresentações do espetáculo ´Poracê – O Outro de Nós´.

Horários: 10h e 16 horas.

Escola Municipal Professor João Candido de Souza

29 de agosto

Ação: oficinas de mediação cultural - espetáculo ´Poracê – O Outro de Nós´.

Horários: 9h30 e 15h30.

30 de agosto

Ação: apresentações do espetáculo ´Poracê – O Outro de Nós´.

Horários: 9h30 e 15h30.

ETAPA ESPAÇO CÊNICO

23 de agosto

Ação: apresentações do espetáculo ´Poracê – O Outro de Nós´.

Local: Casa de Ensaio.

Horários: 9 horas para deficientes visuais e às 14 horas para deficientes visuais e alunos da Casa de Ensaio.

INVESTIMENTOS

Fundo Municipal de Investimento Cultural (FMIC)

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR)

Prefeitura Municipal de Campo Grande

APOIO

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Escolas Municipais Imaculada Conceição, Professora Arlene Marques de Almeida e Professor João Candido de Souza

Casa de Ensaio

PRODUÇÃO

Arado Cultural

(com assessoria)