CONTEMPURBAN Grupo de dança formado na universidade estreia seu primeiro grande espetáculo na Capital Espetáculo "Modo Automático" será apresentado em 20 de novembro as 20h no Teatro Mace

O grupo cria performance a partir de observação da sociedade Foto: Divulgação

Acontece no dia 20 de novembro, às 20h, o primeiro espetáculo de dança da Cia Contempurban, no teatro da Mace em Campo Grande. Com direção coreográfica de Julio Ruschel a obra terá sua estreia na abertura de apresentação dos estudantes da Escola Estadual Waldemir Barros da Silva que fica na Moreninha I, local onde Julio é professor de dança.

O espetáculo intitulado “Modo Automático”, é o primeiro criado pela Cia e trata a mecanização do corpo na sociedade atual. O tema é abordado com estrutura dramática por meio da dança com uso do expressivo.

Com acadêmicos e graduados no Curso de Artes Cênicas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) no elenco, o espetáculo atravessa a rotina e aborda questões midiáticas, pontua o consumismo e o excesso do desejo pelo capital. Conforme os realizadores, a obra conta também com reflexões do poeta, tradutor e jornalista brasileiro Mário Quintana.

O diretor coreográfico do espetáculo. Foto: Reprodução/Instagram

Segundo Julio, a proposta do espetáculo traz para reflexão o tema ainda não vistos nos palcos campo-grandenses. “O tema, aqui não possuímos espetáculos vinculados a dança, pelo menos não conheço... Além e claro da formação, tem gente nesse espetáculo que nunca ocupou um palco fora da faculdade, essa é uma oportunidade de exercitar a dança sem o preciosismo acadêmico”, explicou.

Ainda segundo o diretor, a obra se torna potente por justamente aliar técnica ao conhecimento adquirido.

Além de Julio, dançam nesse espetáculo: Anne Kevellyn, Anny Priscila, Juh França, Thiago Viegas, Erika Juliane, Luiz Khalaf, Norton Jimmy e Marcos Mamedio.

SERVIÇO

O ingresso antecipado para assistir ao espetáculo “Modo Automático” sai por R$ 20 reais a meia entrada e inteira R$ 40.

O interessado pode pedir o ingresso pelas redes sociais no instagram: @contempurban. Ou pelo telefone (67) 8473-2749.

Teatro Mace fica localizado na Rua 26 de Agosto, 63 – Centro.