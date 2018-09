'Mulheres Unidas Contra Bolsonaro' Grupo de mulheres contra Bolsonaro no Facebook é hackeado Grupo 'Mulheres Unidas Contra Bolsonaro' vira alvo de ataque hacker neste sábado (15) e nome é alterado para 'Mulheres com Bolsonaro'

O grupo de Facebook 'Mulheres Unidas Contra Bolsonaro' que reúne 2.368.754 participantes contrárias à candidatura do deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência da República, foi alvo de um hacker. Um suposto integrante alterou o nome do grupo para 'Mulheres com Bolsonaro #17'.

Feito por mulheres, o grupo foi criado há menos de duas semanas explodiu em número de acessos na terça-feira (11).Apesar de ser fechado — todas as novas participantes precisam ser aceitas elas administradorass — o grupo teve o nome modificado, a foto de capa alterada e as verdadeiras administradoras excluídas.

Administradoras da página foram excluídas

Um perfil de nome Carlos Shinok fez as alterações por volta das 20h30. Até agora, as verdadeiras administradoras não conseguiram reverter a situação. Homens adicionados ao grupo comemoram a situação "hackers desse meu Brasil! Amo vocês! O grupo Mulheres contra Bolsonaro, agora se chama, Mulheres COM Bolsonaro KKKKK".

Enquanto novos posts a favor do candidato do PSL eram publicados na página, usuárias tentavam acalmar umas as outras.

"Meninas, não saiam do grupo, só mudaram o nome", afirmou uma internata. "Vamos manter a unidade, força e cabeça fria. Estou vendo aqui os ataques constantes e tentativas de fascistas infiltrados de causarem enfraquecimento e confusão. Não vamos permitir".