GuaidÃ³ anuncia que participarÃ¡ de manifestaÃ§Ã£o contra Maduro na Venezuela na segunda

“Amanhã voltamos às ruas em toda a Venezuela, às 11 horas. Estamos indo bem porque estamos indo juntos, porque estamos indo com tudo! Vamos Venezuela!”, afirmou.

Nos últimos dias, Guaidó esteve na Colômbia, no Brasil, Paraguai, Argentina e Equador, desafiando uma determinação do Tribunal Supremo venezuelano, que o havia proibido de deixar o país no final de janeiro.

Ele já tinha dito mais cedo neste domingo, ao deixar a cidade equatoriana de Salinas, que estava regressando à Venezuela, mesmo sabendo que poderia ser preso ao chegar.

Na transmissão, Guaidó voltou a falar sobre a possibilidade de ser preso. “Se o usurpador (Maduro) e seus cúmplices ousam tentar me deter, será um dos últimos erros que estará cometendo. Deixamos um caminho claro, com instruções claras a serem seguidas por nossos aliados internacionais e irmãos parlamentares. Estamos muito mais fortes do que nunca e não é hora de fraquejar”, afirmou.