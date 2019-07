Contrabando Guarda apreende veículo abarrotados de contrabando

A Guarda Municipal de Dourados apreendeu dois veículos com destino ao Estado do Mato Grosso carregados com cigarros e outros produtos contrabandeados do Paraguai.

O fato ocorreu no domingo (7/7), por volta das 10h, na rua dos Caiuás, na Vila Índio.

Conforme ocorrência, equipe realizava rondas preventivas no local quando abordou o Montana placas de Santa Catarina e um Meriva de São Paulo em atitudes suspeitas.

O utilitário estava carregado com diversos produtos eletrônicos do país vizinho, enquanto o outro, transportava cigarros.

Os condutores relataram ter saído do Mato Grosso e que compraram as mercadorias em Pedro Juan Caballero.

Foram apreendidos 2.250 pacotes de cigarros e diversos produtos entre maquiagens e eletrônicos.

Os veículos com as mercadorias apreendidas juntamente com os autores foram encaminhados à sede da Polícia Federal para os procedimentos legais e devem responder pelos crimes de contrabando e descaminho.