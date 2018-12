Suspeito Guarda-civil à paisana reage a assalto na véspera de Natal e mata suspeito Vítima estava com arma falsa; comparsa que também estava armado fugiu

Um guarda-civil metropolitano à paisana reagiu a um assalto e matou um dos dois suspeitos na véspera de Natal quando chegava em casa de carro no Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo.

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar (PM), o comparsa do criminoso, que estava armado, fugiu na noite desta segunda-feira (24). Ainda segundo a PM, uma arma falsa foi apreendida com o homem morto. Não há informações se o bandido que fugiu conseguiu levar algo da vítima.

O caso deverá ser registrado no 50º Distrito Policial (DP), Itaim Paulista. Segundo a PM, o guarda foi abordado por dois homens armados por volta das 23h20 de segunda-feira, quando chegava em casa de carro, na Rua Rodrigo Carlos de Morais.

Guardas-civis metropolitanos informaram à TV Globo que, após a dupla anunciar o assalto, houve troca de tiros com o guarda. Um suspeito foi baleado e morreu. Com ele estava uma arma de brinquedo. O comparsa que fugiu é procurado.