Guarda Municipal Guarda Municipal prende 3 jovens e encerra festa de adolescentes regada a bebidas e drogas No local, a guarnição apreendeu armas, bebidas e drogas

A Guarda Municipal de Dourados, com apoio do Conselho Tutelar, apreendeu, neste domingo (6), duas armas de fogo, dois cigarros de maconha, uma porção de cocaína, garrafas de vodca e energético durante uma festa em uma área de lazer nas imediações do loteamento Bonanza.

A maior parte do público de cerca de 50 pessoas tinha entre 13 e 17 anos.

Testemunhas relataram que ali era vendido o ‘kit bebida’. Pela bagatela de R$ 20, o participante recebia uma garrafa de suco e um litro de vodca.

Os guardas prenderam três pessoas: Vinicius Mendes Moreira, 21 anos, por porte de arma, tendo estipulada fiança no valor de R$ 4,9 mil; Fernanda Morales Ferreira, 18 anos, por fornecer bebida alcoólica aos menores - que pagou R$ 600 de fiança e foi liberada -; e Lara Beatriz Silvestre, 19 anos, por porte de arma com numeração raspada, que não teve direito à fiança.