Dourados Guarda Municipal recupera camionete furtada em Dourados

Uma equipe da Guarda Municipal de Dourados, recuperou na tarde de quinta-feira (24) uma camionete GM - C10, placa HQV-5165 de Guia Lopes da Laguna, que foi furtada em Dourados no dia (23) em uma propriedade rural.

A equipe da GMD realizava rondas preventivas na Rua Atalaia no Bairro Estrela Verá, quando localizaram o veículo abandonado, sem uma das rodas.

Durante as checagens da placa do veículo no sistema policial foi constatado que era produto de furto.

Diante da situação o veículo foi encaminhado ao 2° Distrito Policial para os procedimentos legais.