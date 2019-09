Guarda prende cinco motoristas bÃªbados no final de semana

Flagrantes Guarda prende cinco motoristas bêbados no final de semana

A Guarda Municipal de Dourados prendeu cinco motoristas bêbados neste final de semana. O número ao longo do ano já chega a 92 flagrantes de embriaguez ao volante.

Na madrugada de sexta-feira (6/9) por volta das 2h uma equipe prendeu rapaz de 32 anos morador na Vila Ubiratan após, se envolver em um acidente de trânsito na Avenida Weimar Torres, conduzindo seu veículo embriagado. No local os guardas constataram que o autor estava visivelmente embriagado, sendo confirmado pelo bafômetro com valor verificado de 1,05 mg/L. Foi preso e levado ao DEPAC.

Já por volta das da 23h do mesmo dia a GMD foi acionada pois um veículo HB20 estava parado no meio da Via Pública com as luzes, pisca alerta ligados e que o motorista estava desacordado, trancado dentro do carro.

Somente com a chegada do Corpo de Bombeiros foi possível socorrer o condutor que estava em visível estado de embriaguez, sendo necessário ser encaminhado ao hospital para atendimento médico. O rapaz se negou a realizar o teste de alcooelemia porém confirmou que havia ingerido cinco garrafas de long neck.

No sábado (7/9) por volta das 23h na rua Vereador Aguiar ocorreu outro acidente de trânsito envolvendo um condutor embriagado.

O motorista de 39 anos morador na cidade de Sidrolândia conduzia uma Ford F1000 e não respeitou a parada obrigatória da via, colidindo contra o Renalt Logan causando danos matérias. A equipe da GM constatou que o condutor estava em visível estado de embriaguez, que realizou o teste do bafômetro sendo verificado o valor de 1,15 mg/L.

Ele foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil.

Já na madrugada de domingo (8/9) por volta de 1h outro condutor embriagado foi preso pela Guarda Municipal.

A abordagem ocorreu na Vila Industrial quando ele conduzia um GM Celta e avançou uma placa de pare quase provocando um acidente de trânsito. Uma viatura da GM presenciou o fato e realizou a abordagem. Os guardas constataram que o condutor de 32 anos estava visivelmente embriagado.

Ele aceitou realizar o teste de alcoolemia que confirmou a embriaguez com o valor de 0,81 Mg/L. Diante da confirmação foi preso e levado a Polícia Civil.

Para finalizar, às 18h de domingo um idoso de 64 anos também foi levado em flagrante para a Delegacia após ser flagrado conduzindo seu veículo embriagado.

A equipe da Guarda Municipal realizava rondas preventivas na rua Coronel Ponciano quando flagrou o condutor dirigindo um veículo VW Parati pela contramão de direção colocando em risco a vida de terceiros e também não conseguiu realizar á rotatória da via atravessando por cima do canteiro Central.

A GM realizou a abordagem e constatou que o condutor estava visivelmente embriagado.