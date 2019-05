Guedes Guedes vai à Comissão Mista de Orçamento na quinta-feira Ministro deve falar sobre proposta da LDO de 2020

O presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI), disse hoje (7) que o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que vai à comissão na quinta-feira (9) falar aos parlamentares sobre a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020.

Marcelo Castro se reuniu nesta terça-feira com o ministro. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), também participou do encontro.

“O ministro vai na CMO às 11h para prestar todos as informações necessárias, tirar as dúvidas dos parlamentares. É isso que queremos, essa integração entre Legislativo e Executivo, que as coisas possam ocorrer da maneira mais transparente possível para que não tenha nenhuma dúvida, celeuma. E que o Orçamento seja uma peça que verdadeiramente espelhe a realidade nacional. Não queremos um Orçamento fictício”, disse Castro após deixar o Ministério da Economia.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi enviada pelo governo ao Congresso Nacional e define os parâmetros e as metas fiscais para a elaboração do Orçamento do ano seguinte.