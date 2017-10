Guia do Estudante 2017 destaca curso da UCDB entre os três melhores do País

Veja as últimas notícias da UCDB para você que está interessado em UCDB

A edição do Guia do Estudante 2017, da editora Abril, divulgada nesta semana destaca que o curso de Ciências Biológicas (Licenciatura) da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) está entre os melhores do Brasil, juntamente com o curso da Unoeste (SP) e a USP (SP). As graduações obtiveram cinco estrelas pela publicação.

Currículo atualizado, vinculação a pesquisas e uma excelente infraestrutura para as atividades práticas foram citadas no Guia do Estudante para a atribuição da nota máxima. A Católica possui diversos laboratórios nos quais acadêmicos realizam atividades de ensino e pesquisa, como os de botânica, zoologia e biotecnologia.

Na média geral, o Guia do Estudante aponta a UCDB em primeiro lugar entre as particulares de Mato Grosso do Sul, e em terceiro lugar entre as universidades particulares da região Centro-Oeste.

Onze cursos de graduação UCDB listam com quatro estrelas (Administração, Direito, Educação Física – Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Engenharia de Controle e Automação, História, Letras, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social) e outros 15 com três estrelas (Agronomia, Ciências Biológicas – Bacharelado, Ciências Contábeis, Design, Engenharia Sanitária e Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Mecânica, Farmácia, Fisioterapia, Jornalismo, Medicina Veterinária, Nutrição, Publicidade e Propaganda e Zootecnia).

O Guia do Estudante realiza a avaliação dos cursos superiores brasileiros, emitindo notas três (bom), quatro (muito bom) ou cinco (excelente) estrelas, a qual aponta quais as melhores Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil – públicas e privadas – e aquelas que mais se destacaram em oito áreas do conhecimento, além de servir como parâmetro para a escolha dos futuros acadêmicos.

RUF

Além do reconhecimento do Guia do Estudante, a Universidade Católica Dom Bosco foi confirmada, pelo segundo ano consecutivo, como a melhor instituição de ensino superior particular de Mato Grosso do Sul, desta vez pelo Ranking Universitário Folha (RUF 2017), divulgado em setembro. A Instituição melhorou 37 posições e passou do 146º lugar nacional, obtido em 2016, para a 109ª melhor do País. A pontuação obtida pela UCDB garante-a entre as melhores universidades do Centro-Oeste.