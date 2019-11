Edifício Guindaste cai de edifício e assusta operários de construção em área nobre Construtura informou que o local estava isolado e vai investigar as causas

Os operários que trabalham em obra na Rua Nova Era, no Itanhangá Park, em Campo Grande, se assustaram na manhã desta quinta-feira (21) ao presenciar a queda de um guindaste suspenso em edifício que está em construção.

O equipamento usado para suspender materiais na construção civil despencou e, felizmente, não atingiu ninguém que estava trabalhando no local. “Se cair em cima de alguém aí já era”, comenta um operário em breve filmagem.

A assessoria de imprensa da Plaenge, construtora responsável pelo empreendimento, disse que o incidente aconteceu durante as atividades de desmontagem do equipamento instalado no canteiro de obras, que estava isolado.

“Não houve qualquer colaborador ferido, apenas danos materiais. As causas deste incidente serão apuradas. A Plaenge reafirma seu compromisso com a segurança, a vida e a transparência de seus atos perante seus colaboradores e a sociedade e se mantém à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares”, disse empresa em nota.