CAMPO GRANDE Há 20 anos sem restauração terminal recebe obras da Prefeitura Obras no terminal Julho de Castilho tiveram início nessa manhã (9) na Capital de MS

Cerca de 140 mil pessoas devem se beneficiar com a reforma dos sete terminais e dois pontos de integração do transporte coletivo em Campo Grande. A prefeitura iniciou hoje (9), as obras no terminal Julho de Castilho, que teve uma de suas plataformas, a menor delas, interditada para as obras. O Terminal Júlio de Castilho foi inaugurado no final dos anos 80. A última reforma geral, quando foi construída a segunda plataforma, foi há 20 anos. Nestas duas décadas, foram feitos pequenos reparos, mas o cenário atual é de degradação.

A reforma trará aos terminais mais segurança e acessibilidade, afirma a administração. Será destacado ao menos um guarda por terminal, para ficar no local durante a madrugada. Os terminais também receberão grades, para serem fechados no período em que não há circulação dos ônibus. Isso impedirá que o local seja ocupado por moradores de rua que acabam pernoitando nos locais e deixando o ambiente sujo, muitas vezes, por terem qye sair rapidamente pela manhã, antes que o local volte a funcionar.

Segundo a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a presença do guarda municipal em plantão 24 horas inibirá também a ação de vandalismo, que tem provocado muitos danos, especialmente nos bebedouros e banheiros, exigindo reposição frequente.

Com os serviços tendo se iniciado foram removidas as trilhas do piso onde será colocado o piso tátil, reservado aos deficientes visuais. Os embarques e desembarques foram deslocados para a plataforma maior.

“Hoje, não dá coragem de entrar no banheiro. Os bebedouros há muito tempo não funcionam”, relatou dona Ida Cândido, de 68 anos, que mora no Bairro Santo Amaro.

A mesma opinião é compartilhada pela aposentada Neiva Gomes da Silva, que pelo menos três vezes por semana passa pelo terminal, a caminho para a unidade de saúde onde sua filha especial faz tratamento. “Não tem condições de entrar nos banheiros”, é a sua maior reclamação.

A REFORMA

Nesta primeira etapa, além do terminal do Júlio Castilho, serão reformados os terminais Bandeirantes e Guaicurus, onde as obras começam na próxima segunda-feira. O investimento será de R$ 2.087.903,84.

A reforma abrangerá banheiros, bebedouros, revisão das instalações elétricas; hidráulicas; plano de segurança contra incêndio e pânico; cobertura; reforço do piso rígido do pátio; pintura geral; troca dos bancos; sala para descanso dos funcionários; guarita dos guardas municipais ou seguranças e grades móveis para o fechamento dos terminais durante a madrugada, quando não há circulação de ônibus.

Outra inovação é a instalação de bicicletários, trazendo para Campo Grande uma intermodalidade comum em outros centros. Os usuários poderão se deslocar de bicicleta até os terminais, onde poderão deixar suas “magrelas” com segurança, até o retorno para casa.

Ainda estão previstas intervenções para adequar os terminais às normas de acessibilidade, com banheiros para pessoas com necessidades especiais, rampas e piso tátil. (Com assessoria).