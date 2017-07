Lar dos Idosos Há 40 anos atuando na Capital SIRPHA é elogiada por idosos de 105 anos "Conheça a história, seus moradores e o trabalho dos assistentes sociais do Lar dos Idosos do Nova Lima"

Foto: Tero Queiroz

A SIRPHA Lar do Idoso é uma entidade sem fins lucrativos e não governamental que atua em Campo Grande desde 1976.

Uma unidade delicada que abriga quem passa por um momento de solidão, o idoso, a pessoa que já não consegue mais viver sem os cuidados de uma outra pessoa, apesar de muitos deles afirmarem que são bem tratados no local, não negam que sentem saudade imensa da família e segundo a assistente social Nathália Rocha Grabowski (27), alguns deles até tentam fugir e resistem a se adaptarem ao local.

A unidade da SIRPHA fica localizada na rua Luxo, nº 125, no Bairro Nova Lima, o site MS Notícias esteve no local para conhecer o trabalho dos assistentes sociais e também ouvir as opiniões de seus moradores.

Foto: Tero Queiroz

Dona Ivani Pinto Fialho tem 84 anos e chegou ao lar à pouco mais de 5 meses, "Nossa já faz todo esse tempo, né?", comenta dona Invani, em conversa com a assistente social Nathália.

A idosa conta que tem de tudo no local e ao nos receber comenta sobre a nova cadeira de fios vermelha, que acabou de receber da Sirpha e que veio até com seu nome, "Mandei colocar meu nome, a outra estragaram, não sei onde foi", brinca a senhora de 84 anos, que demonstra força e vivacidade.

Conheça dona Ivani:

Atualmente a SIRPHA é classificada pelas entidades governamentais como sendo uma ILPI (Instituto de Longa Permanência para Idosos), os fundos para entidade são arrecadados também através de doações daqueles que queiram contribuir, através de depósitos, emendas paralmentares e parceiros, explica Natália.

O local conta com inúmeros serviços para atendimento ao idoso tais como: apartamentos individuais, banheiros adaptados, salão de beleza, sala de repouso, sala de curativos, sala de esterilização equipada com autoclave, cozinha industrial equipada com câmara fria e despensa, refeitório, lavanderia industrial e sala de costura. Ainda há espaços recreativos, o espaço para música e academia coberta.

Ainda segundo a assistente social Natália, "A instituição sobrevive com parcerias, emendas paralamentares, familiares são pouqíssimos que contribuem", Natália explica ainda como é ultilizada a aposentadoria do idoso para o benefício dele através da administração feita pela Sirpha, "Aqueles que recebem benefício (aposentadoria), a instituição fica com 70% para uso dele mesmo, conforme manda a legislação e 30% é para o idoso, esses 30% adminsitramos como o idoso quiser, ou compramos o que ele quiser e trazemos para cá, ou levamos ele para comprar, essa porcetagem eles usam da maneira que quiserem", afirmou a assistente social.

Para doações acesse o link:

SIRPHA - Lar do idoso, no Banco do Brasil- Agência: 2916-5 e na conta - 90613-1. Para doações.

Nathália ainda lembra que existem idosos na unidade que foram resgastados da rua, mas que se os assistentes derem uma "bobeira" eles saem em fuga pelo portão, "Vivia em situação de rua a muitos anos, em situações precárias de higiene, de saúde... E agora moram aqui, mas que se deixa, se pudessem escolher, voltariam para a rua", conta a assistente.

Um outro morador da unidade, um dos mais velhos no local identificado apenas como Aliceto possui 105 anos de idade, mora a cerca de 30 anos na SIRPHA, e fala o que representa para ele o Lar dos Idosos, unidade do Nova Lima.

Em entrevista ao site Nathália conta também que existem dias para visitação e que pessoas que tiverem inetresse de estar levando interações para os idosos será bem vinda ao Sirpha. O ser que estava tão sozinho se agrupa, recebe carinho e agora se delicia com uma boa busica entoada nas vozes hoje fracas, mas que ja alegraram a muitos com suas forças um dia.

A SIRPHA realiza dessa forma um trabalho de recuperação do ser humano, trazendo a única coisa que de fato vale para esses idosos que é um pouco de carinho. Seus profissionais, ao entrarem por aquele pequeno portão na Rua Luxo, já sabem que entram em um 'solo sagrado' e que a única missão ali dentro é oferecer o amor e devolver a paz para aqueles idosos que até o momento da sua chegada na SIRPHA só encontravam solidão.