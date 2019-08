DARIO MESSER Há um ano foragido, Doleiro dos Doleiros é capturado pela PF em São Paulo Messer controlava uma espécie de banco clandestino de dólar com mais de 400 clientes

Dario Messes, o "Doleiro dos doleiros" Foto: Reprodução

Foragido desde maio de 2018, foi preso agora a tarde, quarta-feira (31), o doleiro Dario Messer, apontado como o doleiro mais influente do País, ele foi capturado às 16h40, pela Polícia Federal do Rio, em São Paulo. Messer estava foragido desde que a Operação Câmbio Desligo, desdobramento da Lava Jato.

De acordo com a PF, Messer controlava uma espécie de banco clandestino de dólar com mais de 400 clientes, ele e seus operadores lavavam dinheiro dos esquemas de corrupção chefiados pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.

De acordo com a corporação, Messer vivia entre São Paulo e o Paraguai.