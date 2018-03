Hackers clonam WhatsApp de prefeito para pedir falsas doaÃ§Ãµes em dinheiro

Clonado Hackers clonam WhatsApp de prefeito para pedir falsas doações em dinheiro Trad usou as redes sociais para denunciar golpe sofrido

Por: Correio do Estado

O prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), divulgou na manhã desta terça-feira (20) que seu WhatsApp (programa de mensagens pelo celular) foi clonado por hackers que estariam solicitando depósitos bancários em seu nome.

A revelação foi feita em postagem nas redes sociais particulares do prefeito (veja ao lado).Trad diz que já estaria "tomando as devidas providências."

Trad não foi o único político local a ser vítima de bandidos. Também através das redes sociais, o deputado federal Geraldo Resende (PSDB) disse ter sido vítima do mesmo crime: clonagem do aplicativo de mensagens e pedidos de doações em dinheiro.

"O deputado federal Geraldo Resende comunica aos integrantes deste grupo que teve o seu número de telefone celular clonado durante o dia de hoje. Usando esse expediente, alguém está usado a conta do parlamentar no WhatsApp para solicitar empréstimo. O deputado alerta para o fato de que nem ele, e nem ninguém de sua equipe está solicitando “socorro” financeiro para qualquer pessoa por meio deste aplicativo ou contato telefônico. O parlamentar disse que já está tomando as medidas cabíveis junto à operadora Vivo e à polícia", alegou o parlamentar, em mensagem enviada por seus assessores.

Em maio do ano passado, o atual Ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse que bandidos teriam se apropriado do seu número de celular e também pediu falsas doações de dinheiro aos colegas de Câmara, quando ainda era deputado federal pelo atual MDB