Cinemas 'Halloween' agita a estreia da semana nos cinemas da Capital Assassino mascarado Michael Myers retorna para mais um thriller eletrizante da consagrada franquia de terror

Quatro década após ter escapado do ataque de Michael Myers em uma noite de Halloween, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) terá que confrontar o assassino mascarado pela última vez. Durante todo esse tempo ela foi perseguida pela memória de ter a vida por um triz, mas desta vez ela estará preparada para o retorno de Myers para a cidade de Haddonfield.

Confira os filmes em cartaz nos cinemas de Campo Grande nesta semana:

O Primeiro Homem

O longa conta a história de vida do astronauta norte-americano Neil Armstrong (Ryan Gosling) e sua jornada para se tornar o primeiro homem à pisar na Lua. Os sacrifícios e desafios de Neil e toda uma nação durante uma das mais perigosas missões na história das viagens espaciais.

Nasce uma Estrela

O longa, protagonizado por Bradley Cooper, três vezes indicado ao Oscar (“Sniper Americano”, “Trapaça”, “O Lado Bom da Vida”) e a premiada estrela da música indicada ao Oscar Lady Gaga, no primeiro papel da cantora como protagonista em um longa-metragem. O filme marca a estreia de Cooper na cadeira de diretor. Nesta releitura da trágica história de amor, ele interpreta o experiente músico Jackson Maine, que descobre a artista desconhecida Ally (Gaga), por quem se apaixona. Ela está prestes a desistir de seu sonho de se tornar uma cantora de sucesso... até que Jack a convence a mudar de ideia. Porém, apesar de a carreira de Ally decolar, o relacionamento pessoal entre os dois começa a desandar, à medida que Jack luta contra seus próprios demônios.

Tudo por um Pop Star

A banda pop masculina Slavabody Disco Disco Boys, febre entre as mocinhas de todo o Brasil, anuncia que irá tocar no Rio de Janeiro. Fãs de carteirinha do grupo, as adolescentes e melhores amigas Gabi (Maísa Silva), Manu (Klara Castanho) e Ritinha (Mel Maia) farão de tudo para que seus pais deixem que elas saiam da cidade em que moram para assistir ao show do grupo.

Venom

O vilão Venom, das revistas em quadrinhos do Homem-aranha, é a nova aposta do Universo Cinematográfico da Marvel e traz Tom Hardy no papel principal. No longa, o ator famoso por modificações corporais insanas que os papéis exigem e também por interpretar o vilão Bane em Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge, Hardy protagoniza o jornalista Eddie Brock. Ele investiga o trabalho de um cientista, que supostamente utiliza cobaias humanas em experimentos mortais. Quando Eddie entra em contato com um simbionte alienígena, ele se torna Venom, uma máquina de matar incontrolável, que ninguém pode conter.

10 segundos para vencer

Daniel de Oliveira e Osmar Prado protagonizam cinebiografia daquele que é considerado o maior um dos maiores boxeadores de todos os tempos: Éder Jofre. O longa narra a infância difícil no bairro do Peruche, em São Paulo até a consagração do Galinho de Ouro como campeão mundial em 1961, nos Estados Unidos.

A primeira noite de crime

O mais novo filme da franquia Uma Noite de Crime se passa nos eventos anteriores ao primeiro da série, que teve início em 2013, em que todas as leis são suspensas por uma noite e qualquer tipo de crime é permitido.

Coração de Cowboy

Lucca (Gabriel Sater) é um cantor sertanejo conhecido por suas músicas "chicletes" compostas a partir das demandas de sua empresária, Iolanda (Françoise Forton), e não pelos seus sentimentos e gostos musicais. Depois de um desentendimento na gravação de seu novo disco, Lucca foge da cidade grande e volta ao interior, onde ele procura inspirações para voltar a compor canções mais autênticas e, assim, se reconectar com seu pai (Jackson Antunes). Na volta, Lucca também encontra uma antiga parceira de composições e amor de infância (Thaila Ayala) com quem vai tentar reatar laços. O filme ainda conta com grandes atrações da música como Chitãozinho e Xororó, Marcos e Belluti, Rio Negro e Solimões, Família Lima e Ricky Sollo

Festival Kids Cinemark

A produtora norte-americana Illumination traz para toda a família, o Festival Kids Cinemark.

Fique ligado na programação e não perca:

O Grinch, dia 8 de novembro

Os clientes que possuem o cartão Cinemark Mania ganham 50% de desconto na compra de um ingresso na bilheteria.

