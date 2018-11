Hamburgueria Hamburgueria inova e cria o hambúrguer com pastel Iguaria reúne o que há de melhor em fritura

A culinária brasileira acaba de chegar ao auge. Uma hamburgueria no Ceará inventou o hambúrguer de pastel. A iguaria reúne o que há de melhor em fritura.

No lugar do pão, dois pastéis redondos. A invenção é da hamburgueria Barney’s, que introduziu o prato como brincadeira de primeiro de abril. Deu tão certo que o sanduíche ficou no cardápio.