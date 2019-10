HelicÃ³ptero Ã© usado em resgate de bebÃª atingido por chave de roda no Pantanal

Pantanal Helicóptero é usado em resgate de bebê atingido por chave de roda no Pantanal O acidente aconteceu no sábado e depois disto, a menina teve febre, diarreia e desidratação; ela foi levada para hospital

Um bebê de 11 meses foi resgatado por helicóptero na região do Pantanal, próximo ao município de Corumbá, nesta terça-feira (14) após ser atingido com uma chave de roda na cabeça. A menina foi levada pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Militar até o hospital da cidade.

Conforme as informações divulgadas pelos socorristas, a chave de roda caiu na cabeça da vítima no sábado (12). Pouco tempo depois, a menina começou a ter febre, diarreia e desidratação. O acidente aconteceu na Fazenda Cedrinho.

O socorro foi chamado e por se tratar de uma área de difícil acesso o resgate precisou ser realizado com a utilização do helicóptero da PM. Participaram do resgate, o Tenente Coronel Gimenez, Sargento Guimarães e Cabo Ramires. Os primeiros da Polícia Militar e o último do Corpo de Bombeiros.