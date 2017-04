Saúde Hipertensão mal controlada é responsável por metade das mortes por doenças cardiovasculares

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

No Dia Nacional de Prevenção e Controle da Hipertensão Arterial, a Sociedade Brasileira de Cardiologia - SBC - lança uma campanha, associada à Internacional Society Hipertension - ISH. A ação pretende medir a pressão arterial em mais de 100 países, incluindo o Brasil, em 100 centros de cada país com a aferição de pelo menos 100 pessoas em cada um, totalizando 25 milhões em todo o mundo.

Em Campo Grande serão 6 dias de campanha, começando nesse sábado, dia 29, na Praça Belmar Fidalgo. Durante o mês de maio mais quatro ações acontecerão com o objetivo de chamar a atenção para a doença que é responsável direta ou indiretamente por 50% das mortes cardiovasculares no país.

A 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial da SBC, recentemente publicada, analisou 14 estudos publicados nas regiões Sudeste, Sul e Centro Oeste e constatou que o controle da hipertensão no Brasil é muito baixo, variando de 10,1% a 35,5%.

Cerca de 36 milhões adultos (32,5%) são atingidos pela hipertensão, as suas complicações (cardíacas, renais e cerebrais) têm impacto elevado na perda da produtividade do trabalho e da renda familiar, estimada em R$ 13,7 bilhões entre 2006 e 2015.

Sobre a MMM.17

A campanha mundial MMM.17 - Mês (Maio) Mundial da Medição da pressão arterial - foi deflagrada para detectar um maior número de hipertensos e ainda alertar a população para a necessidade de aferição.

Durante toda a campanha, no mês de maio, a SBC reforçará a mensagem "Eu sou 12 por 8" para que a população conheça os níveis ideias de pressão arterial. O sitewww.eusou12por8.com.br traz explicações básicas sobre a doença: o que é, quais as causas, os níveis ideais, prevenção e tratamento, além de perguntas e respostas para as principais dúvidas.

A 7ª Diretriz mostrou uma associação direta e linear entre envelhecimento e prevalência da Hipertensão. Na última década, o número de idosos aumentou de 6,7% para 10,8% e uma análise de uma série de estudos com 13.978 idosos revelou que 68% deles tinham pressão alta.

"É uma doença silenciosa e muito prevalente na população, podendo causar morte ou sequelas graves. É frequentemente negligenciada pelos pacientes por não apresentar sintomas na maioria das vezes, mas tem tratamento eficaz, seguro e acessível a todos. É nosso dever estimular e promover maior conhecimento da população para que possam se cuidar e viver melhor.", comentou Delcio Gonçalves da Silva Junior, presidente da Sociedade de Cardiologia de Mato Grosso do Sul.



Serviço

Local: Praça Belmar Fidalgo

Data: 29 de abril

Horário: 08h às 12h

Local: Rua Cândido Mariano (em frente ao Hospital do Coração)

Data: 05 de maio

Horário: 13h às 18h

Local: Rua Cândido Mariano (em frente ao Hospital do Coração)

Datas: 06 de maio

Horário: 08h às 12h

Local: Praça Ari Coelho

Data: 13 de maio

Horário: 08h às 12h

Local: Estacionamento do Hospital Universitário de Campo Grande

Data: 18 de maio

Horário: 08h às 15h

Mais informações:

http://www.eusou12por8.com.br