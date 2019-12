Sarau Cultural História do Rock será apresentada em Sarau Cultural do CEAM/AHS, nesta quinta-feira O espetáculo musical vai homenagear bandas que fizeram sucesso nas décadas de 50, 60, 70, 80, 90 e também no início dos anos 2000.

Um evento para levar o público por uma viagem através das décadas que consagraram um dos principais ritmos da história da música: o Rock. Essa é a promessa dos organizadores do Sarau Cultural do Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/Superdotação (CEAM/AHS), vinculado à Coordenadoria de Políticas para a Educação Especial (COPESP) da Secretaria de Estado de Educação (SED), que acontece nesta quinta-feira (12.12), em Campo Grande.

Com o tema “História do Rock: do início até os anos 2000”, a edição 2019 vai contar com apresentações dos estudantes do CEAM/AHS por meio de músicas, danças, teatro e arte circense. De acordo com a programação, o espetáculo musical apresentará, na linha do tempo, as décadas de 50, 60, 70, 80, 90 e 2000, detalhadas pelos próprios estudantes com abordagens artísticas, históricas e culturais.

De acordo com a gerente pedagógica, Eliane Fraulob, o espetáculo musical tem como objetivo divulgar os trabalhos desenvolvidos nos Atendimentos Educacionais Especializados “e propiciar aos estudantes o aprimoramento de competências musicais e artísticas, além da valorização da pluralidade cultural”, destacou.

Serviço

O evento será realizado nesta quinta-feira, 12 de dezembro, a partir das 19h, no Auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), localizado na Avenida Dom Antônio Barbosa – nº 4.155 – Vila Santo Amaro, em Campo Grande. A entrada será 1kg de alimento não perecível.