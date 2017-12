Saúde Hoje é dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti no Brasil "Pretende ampliar a conscientização da população sobre os cuidados para evitar a proliferação do mosquito"

Reforçar a importância de eliminar os focos do Aedes aegypti: este é o objetivo do Dia D - Sexta sem Mosquito.

A mobilização nacional ocorre nesta sexta-feira (8), em diversos estados. A ação inclui visitas domiciliares, mutirões de limpeza e distribuição de material educativo.

Em Palmas, Tocantins, agentes de endemias e de saúde vão percorrer as ruas da Quadra 407 Norte.

A concentração para o mutirão de combate ao mosquito será no Centro de Saúde da Comunidade, às 9h, hora local. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo de Oliveira, deve participar das atividades.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Tocantins, de janeiro até a primeira quinzena de novembro de 2017, quase 5 mil casos de dengue foram confirmados em todo o estado.

No mesmo período foram notificados 651 casos prováveis de zika e 3.216 de chikungunya. Seis pessoas morreram em decorrência das doenças.

O Dia Nacional pretende ampliar a conscientização da população sobre os cuidados para evitar a proliferação do mosquito, especialmente antes da chegada do verão, período mais favorável ao aumento dos focos do vetor.