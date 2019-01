IPVA Hoje é o último dia para pagar o IPVA com desconto de 15% à vista

Encerra nesta quinta-feira (31.01) o prazo para o pagamento do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2019 em cota única ou primeira parcela. Os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista, ainda contam com desconto de 15% sobre o valor do tributo.

O IPVA é a segunda fonte de arrecadação tributária do Governo do Estado, ficando atrás somente do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A expectativa da Secretaria da Fazenda é arrecadar R$ 767 milhões com o IPVA 2019, valor que, após as devidas destinações constitucionais, é repartido automaticamente 50% para o Estado e 50% para o município de licenciamento do veículo.

A frota sul-mato-grossense registra leve aumento e passa de 1.006.449 veículos em 2018 para 1,5 milhão de veículos em 2019. Para os contribuintes que optarem pelo parcelamento, a Sefaz informa que não há desconto e que os próximos vencimentos são nos dias 28 de fevereiro; 29 de março; 30 de abril e 31 de maio.

Confira a distribuição do tributo por município de janeiro a dezembro de 2018 aqui.