UFGD Hoje iniciam as matrículas de estudantes com deficiência na UFGD

Hoje, dia 22, iniciam as matrículas para estudantes aprovados no Vestibular 2019 da UFGD em reserva de vaga para pessoas com deficiência (PCD). Uma equipe especializada foi designada para avaliar os documentos que comprovam as necessidades especiais de cada estudante.

No ato da inscrição no vestibular, o candidato pode se declarar como portador de deficiência, de forma a concorrer dentro da reserva de vagas. Se ficar entre os primeiros colocados, o estudante será chamado para a matrícula. É neste momento em que ele deve comprovar que realmente apresenta alguma deficiência, por meio de laudos médicos e/ou psicológicos. O candidato que não tiver documentação comprovando sua condição é automaticamente eliminado do processo seletivo.

Equipe bilíngue: Libras- Português

Com um considerável número de estudantes surdos aprovados no Vestibular 2019, a Faculdade de Educação a Distância da UFGD disponibilizou uma equipe bilíngue para facilitar o processo de matrícula para estes calouros.

“É maravilhoso para o estudante surdo ser recebido com uma equipe de intérpretes. Não tem nem como descrever a felicidade que sentimos ao chegar em um lugar e encontrar a estrutura que garante o cumprimento de um direito já assegurado em lei. A legislação garante que todo cidadão deve ter acesso a educação, mas para isso é necessário que haja condições de acessibilidade para a comunidade surda”, afirma professora Ana Paula Oliveira e Fernandes, surda.

A pessoa surda se comunica através da Linguagem Brasileira de Sinais, a Libras. Por isso, a língua mais usada pela pessoa surda não é o português, como as pessoas ouvintes estão acostumadas. Por isso, os estudantes surdos precisam de intérpretes para que possam entender o que as pessoas falam e para expressar suas ideias e conhecimentos.

“Hoje temos já três professores bilíngues na EAD/UFGD, professores que falam Português e Libras. Isso é muito importante para garantir o direito à educação dos surdos. Trabalhamos há quase 8 anos com inclusão de surdos na UFGD, e avançamos bastante. Esperamos que essas políticas de inclusão continuem recebendo investimentos e apoio, para que tenhamos cada vez mais professores bilíngues”, argumenta Paula.

Ela salienta que há uma escassez de profissionais bilíngues na área de educação. Às vezes sobram vagas de emprego para intérprete-tradutor e para professores capacitados para dar aula em Libras. A UFGD oferece dois cursos em Educação a Distância, totalmente gratuitos, para quem quiser se formar nesta área: Bacharelado em Letras-Libras (com habilitação como tradutor e intérprete) e Licenciatura em Letras-Libras (para atuar como professor). Não é necessário saber Libras para entrar em ambos os cursos, pois tudo é aprendido ao longo da faculdade.

Informações sobre as matrículas

Os estudantes aprovados na primeira chamada do Vestibular 2019 da Universidade Federal da Grande Dourados têm até amanhã, quarta-feira, dia 23, para realizar a matrícula. As matrículas para todos os cursos estão acontecendo das 7h30 às 11h e das 12h às 16h, no Auditório Central da Unidade 2, que fica na Cidade Universitária, localizada na Rodovia Dourados – Itahum, km 12 – em frente ao aeroporto de Dourados.

A lista de aprovados foi publicada, com retificações, na última quinta-feira, dia 17 de janeiro. O nome dos estudantes aprovados está listada em ordem alfabética, dentro do limite de vagas por curso e sistema de ingresso. Para conferir a lista de aprovados, acesse: https://cs.ufgd.edu.br/vestibular/2019.

Quem está na lista de primeira chamada tem até quarta-feira para fazer sua matrícula, ou perde a vaga. No dia 25 de janeiro será divulgada a lista de aprovados em segunda chamada, e a terceira chamada deve ser divulgada em 1º de fevereiro. A publicação de um novo calendário de atividade de chamadas será feita em 08 de fevereiro.

Confira todas as informações sobre documentos necessários para a matrícula no Edital de Abertura nº 11/2018 – Processo Seletivo Vestibular 2019: https://cs.ufgd.edu.br/download/Edital_de_Abertura_CCS_11_2018_PSV_2019_consolidado_prorroga_inscricoes.pdf.