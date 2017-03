Hoje UCDB PLAY ao vivo tira dúvidas sobre imposto de renda

A Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), por meio do curso de Ciências Contábeis e UCDB Virtual, realiza gratuitamente hoje (28), das 19h às 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela internet, o UCDB PLAY ao vivo com o Plantão Tira Dúvidas Imposto de Renda Pessoa Física 2017. Para participar, basta acessar o site da ucdb.br, que vai contar com um chat ou ainda encaminhar as dúvidas para o e-mail ucdbplay@ucdb.br.

“Na maioria das vezes o contribuinte erra o preenchimento simplesmente por falta de atenção. Precisamos estar atentos aos valores exatos declarados, ao limite das despesas com educação e saúde, saber sobre quais encaixam como dependentes”, explica a coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Instituição, Lucélia Tashima.

Além da professora Lucélia, também participará o professor Fortunato Bennett para esclarecer as dúvidas de contribuintes de todo o Brasil e também daqueles que vivem no exterior. A transmissão do UCDB PLAY conta ainda com o apoio do site Top Mídia News e do jornal O Estado de MS on-line.

A professora Lucélia Tashima é doutoranda e mestre em Desenvolvimento Local pela UCDB, Especialista em Gestão Pública pela Unaes (2010), MBA em Finanças Controladoria e Auditoria pela FGV (2006) e graduada em Ciências Contábeis pela UCDB (2003). Bennett é mestre em Desenvolvimento Local pela UCDB (2004), possui graduação em Ciências Contábeis pela UCDB (1989) e em Filosofia pela PUC/MG (1988).