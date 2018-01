IPVA HOJE: último dia para pagar primeira parcela do IPVA com desconto "O prazo com desconto termina nesta quarta-feira"

Por: Tero Queiroz 31/01/2018 às 09:20

Foto: Reprodução/Web Vence hoje, quarta-feira (31), o prazo para pagamento à vista com desconto de 15% no valor total do IPVA (Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores). Motoristas e consultores que optarem em pagar parcelado, também devem quitar hoje a primeira parcela. O valor pode ser divido em cinco vezes, sendo que as próximas parcelas vencerão em 28 de fevereiro, 29 de março, 30 de abril e 30 de maio. Os carnês lançados somam R$ 698 milhões, para um total de 1 milhão de veículos. Do total arrecadado com o IPVA, 50% são revertidos para o município em que o veículo está registrado e 50% permanecem nos cofres públicos estaduais, podendo ser utilizado para pagamento de servidores e desenvolvimento de ações em áreas como educação, saúde e segurança. O imposto pode ser pago em todos os bancos credenciados, que são Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco (Conta Fácil), Cooperativo Sicredi, Banco Rural, Bradesco e Banco Safra, e também nos pontos de arrecadação do Detran/MS (Departamento de Trânsito de MS), nas agências dos Correios e em caixas bancários das agências fazendárias. O contribuinte também tem a opção de pagar o tributo nas unidades do Fácil em Campo Grande, localizadas nos bairros Aero Rancho, Guaicurus e Coronel Antonino e também no Shopping Bosque dos Ipês. Nesses casos, o horário de atendimento é das 8h às 16h. Quem preferir pode pagar nos caixas eletrônicos por meio do código de barras; nas casas lotéricas para valores de até R$ 1 mil reais, com atendimento até 18h e ainda com a comodidade dos serviços disponíveis pela internet e aplicativos de celulares e tablets.