Homecoming “Homecoming” estreia dia 2 de novembro na Amazon Prime Video Trata-se de um suspense psicológico inspirado no podcast de mesmo nome

Por: Kreitlon Pereira, Via Streaming

No dia 2 de novembro chega à Amazon Prime Video a série “Homecoming”, um autêntico suspense psicológico inspirado no podcast – espécie de audiodrama – de mesmo nome lançado em 2016 na Gimlet, rede especializada nesse tipo de conteúdo. A produção original da plataforma conta com Julia Roberts para interpretar a personagem principal, em sua estreia como protagonista de um programa televisivo.

Os 10 episódios de trinta minutos são dirigidos por Sam Esmail, famoso por seu aclamado trabalho cinematográfico em “Mr. Robot”, e produzidos pela dupla Eli Horowitz e Micah Bloomberg, criadores do podcast original. A série, como já foi confirmado pela Amazon, terá uma segunda temporada.

Julia Roberts interpreta Heidi Bergman, uma terapeuta que comanda um programa experimental do exército para ajudar soldados a se recuperarem do estresse pós-traumático e, assim, reintegrarem à sociedade. Porém, seu chefe, Collin Belfast (Bobby Cannavale), está mais preocupado em financiar o Departamento de Defesa do que ajudar os soldados.

Entre os seus pacientes está Walter Cruz (Stephan James), um jovem ainda atormentado por seus dias de vida militar. Com o decorrer da narrativa, os dois desenvolvem uma relação que constantemente ameaça cruzar os limites profissionais, Heidi vai descobrir os segredos e as mentiras impregnadas no governo americano.

A história, então, dá um pulo no tempo para alguns anos no futuro: Heidi agora está trabalhando como garçonete em um restaurante de quinta categoria na Flórida enquanto tenta se desviar das perguntas de Thomas Carrasco, do departamento de investigação criminal do governo, sobre Walter Cruz.

A trama gira em torno desses mistérios: o que aconteceu com o ex-soldado Walter? O que fez Heidi sair de seu papel como terapeuta em um importante programa do governo e virar uma garçonete? Quais foram os segredos que ela desvendou? Só assistindo “Homecoming” para descobrir.