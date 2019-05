Desmatamento ilegal Homem á autuado em R$ 24 mil por desmatamento ilegal

Nesta quinta-feira (29), um pecuarista, 76, residente em Araçatuba, foi autuado por desmatamento ilegal realizado em Coxim.

Equipe da Polícia Militar Ambiental de Coxim identificou por meio de imagens de satélites, durante a operação Cervo-do-Pantanal o ato irregular.

Foi constatado que o pecuarista suprimiu 24 hectares de vegetação nativa, medidos em GPS e constatadas também com imagens de Drone, sem a devida licença ambiental. No local foi plantada pastagem. A madeira produto do desmatamento não estava mais na fazenda.

Foi apresentada aos Policiais uma autorização eletrônica retirada no site do órgão ambiental estadual, no ano de 2012, porém, as imagens de satélites deixam clara a existência anterior de floresta no local e o desmatamento ocorrera entre 2013 e 2015.

Conforme a PMA, a licença de limpeza apresentada só permite a derrubada de arbustos, com diâmetro abaixo de 32 centímetros que é considerada a 1.30 m de altura da vegetação, com uso de roçadeiras ou foices.

Tais licenças são retiradas online no site do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), para facilitação aos proprietários rurais, em razão de serem atividades de baixo impacto, porém, alguns proprietários aproveitam para realizar desmatamentos e tentam justificar com essas autorizações.

As atividades foram interditadas. O infrator foi autuado administrativamente e recebeu multa administrativa de R$ 24mil. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (Prada) junto ao órgão ambiental estadual.