Acusado Homem acusado de matar rival no MT é preso em Dourados

Policiais da Defron (Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes de Fronteira) prenderam na noite de sexta-feira (8/11), homem de 26 anos, atualmente residente na cidade de Dourados, acusado de homicídio no Mato Grosso.

O rapaz é réu em um processo que apura homicídio qualificado ocorrido no interior do Estado vizinho. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Após informações repassadas por policiais do Mato Grosso, que davam conta de que o rapaz havia fugido para Mato Grosso do Sul e estaria vivendo em Dourados, policiais da Defron chegaram até o endereço e após monitoramento no local, realizaram a prisão do indivíduo no momento em que este saia da casa.

O homem foi encaminhado a uma das celas do 1º Distrito Policial de Dourados onde permanece a disposição da justiça.