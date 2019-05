Rede social Homem agride ex, tira fotos e ameaça postar em rede social Suspeito foi preso em flagrante após agressões

Um gesseiro de 30 anos foi preso em flagrante após agredir a ex-mulher, na manhã do último sábado (11), depois de ver ela chegando em casa com um amigo. O suspeito, depois das agressões, chegou a tirar fotos da vítima e ameaçou postar em rede social. A jovem de 25 anos não se calou e chegou a fazer uma publicação em página no Facebook, onde alerta: “seja forte, denuncie”.

Com objetivo de alertar outras mulheres, Thatiny Mota relatou como as agressões começaram. O caso aconteceu no bairro Ramez Tebet, em Campo Grande e a sessão de violência só terminou com a chegada da Polícia Militar. Thatiny contou que chegava em casa, logo no início da manhã, quando foi surpreendida pelo ex. “Meu amigo foi embora e ele chegou, já começou a me bater com cabo de vassoura e não me lembro com o que ele bateu na minha cabeça, que começou a sangrar”, diz a jovem.

Durante a violência, ele pegou todas as maquiagens da ex e quebrou. “Ele sabia que eu ia começar a trabalhar com maquiagem, então pegou tudo que eu já tinha comprado e quebrou, chegou a cortar uma mecha do meu cabelo com uma faca”, conta. Entre socos e puxões de cabelo, o rapaz também pegou as roupas da vítima e jogou no quintal. “Depois pegou meu celular e começou a tirar fotos dizendo que ia postar para todos verem que eu era uma biscate, para ver se eu ainda ia ser a bonitinha do Facebook, foi quando a polícia chegou”, relata Thatiny.

Após a chegada da Polícia Militar, o rapaz chegou a dizer que era uma briga de casal. “Depois que o policial me viu ele disse que não parecia uma simples briga de casal”. Após ver a polícia, o suspeito chegou até a questionar se ela teria coragem de denunciar. “Ele chegou a me falar, você vai ter coragem de fazer isso comigo e eu disse, você teve coragem para fazer comigo”.

Depois de ser encaminhada para a Casa da Mulher Brasileira, registrar boletim de ocorrência, a jovem conta que não foi fácil tomar a decisão de se expor. Mas depois, contou o que aconteceu em sua página do Facebook, segundo ela, para encorajar que outras mulheres não aceitem um relacionamento abusivo. “Depois de pensar bem, eu decidi expor a minha história, porque tem muitas mulheres que passam pela mesma situação, mas tem medo ou até vergonha de denunciar”, afirma.

Na postagem no Facebook, a jovem afirma que teve vergonha no início. “Meninas é difícil, mas não se culpe. Sei que tem coisas que não entendemos a razão e motivos por estar acontecendo em nossas vidas, mas uma coisa é certa, só você pode mudar isso na sua vida, só você pode fazer esse sofrimento acabar. Seja forte!”, publicou.

A jovem, que viveu 10 anos com o homem e estava separada há dois meses, chegou a relatar que entendia ser fofo o ciúme doentio do ex-marido e até se culpava. “Eu achava que ciúmes doentio era fofo, que sempre era a culpada por tudo, por ser bonita e querer me arrumar. Não poder tirar uma foto sozinha que era pra macho, não poder sair com amigas porque era pra ir atrás de macho”, disse.

“Fui xingada e humilhada por uma pessoa que dizia me amar. Se não fosse a polícia ter chegado eu não sei o que teria acontecido, talvez eu não estivesse aqui pra alertar vocês meninas. Ninguém vem com ‘vou te matar’ escrito na testa. Então não ache ciúmes doentio fofo, não deixe isso acontecer com vocês. Seja forte e denunciem, não se calem”, finalizou.