Atropelado Homem atropelado por cigarreiro, morre após quase 2 meses internado em hospital A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta sexta

José Miranda Rosa que foi vítima de atropelamento em agosto, morreu na madrugada desta sexta-feira (19), no hospital de Dourados. Ele e a esposa, estavam na Honda Biz, quando foram atingidos pelo Fiat Pálio conduzido pelo cigarreiro José Pinheiro de Souza, 56 anos, que estava fugindo da polícia. As informações são do Dourados News.

De acordo com relatos da família da vítima, durante os 51 dias em que José estava internado, ele passou por várias cirurgias e ontem (18) precisou ser levado até a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) mas não resistiu e morreu no hospital.

CASO

O acidente ocorreu após tentativa de fuga de José Pinheiro que carregava nove caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai em veículo Fiat Pálio.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar Rodoviária Estadual tentou abordar o veículo em que ele e outros dois ocupantes estavam, na MS-379, próximo a cidade de Laguna Carapã.

Na ação, os suspeitos atropelaram o casal em frente à escola Vilmar Vieira de Matos, continuaram a fuga e chegaram a trafegar na contramão pela avenida Hayel Bon Faker. Na rua Frei Antônio, no Jardim Água Boa, os policiais conseguiram parar o veículo.

Outra pessoa que estava na companhia de José Pinheiro seria o dono do contrabando, não foi preso e um terceiro envolvido conseguiu fugir.