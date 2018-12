Corumbá Homem atropelado por trem morre em hospital em Corumbá Jovem ficou ferido gravemente no acidente

Jovem identificado como Ruan Antônio da Silva, de 18 anos, morreu, na noite de ontem (10), depois de ser atropelado por uma locomotiva e ter a perna amputada, em Corumbá. Ele estava internado no Centro de Terapia Intensiva, na Santa Casa da cidade.

De acordo com o site Diário Corumbaense, Ruan chegou na unidade médica apresentando amputação da perna esquerda, diversos cortes na perna direita, laceração no braço esquerdo, ferimentos nas costas, um corte profundo no abdômen e intensa hemorragia.

O acidente foi na madrugada de ontem (10), por volta de 4h40 e a morte por volta de 20h30, na Santa Casa. No momento do acidente, ele estava embriagado.

OUTRO CASO

Em Chapadão do Sul, o corpo de Romão Lopes, de 70 anos, foi encontrado caído sobre os trilhos na madrugada do dia 5 deste mês. O idoso foi encontrado por funcionários de empresa que opera em estrada de ferro, e segundo testemunhas, ele estava desaparecido desde o dia anterior.

Nas redes sociais, a família comentou que Romão tinha problemas de saúde, saiu de casa foi atropelado por um trem. O corpo foi conduzido para o Instituto Médico Legal (IML) de Paranaíba.