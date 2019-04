Cone da PRF Homem bebe umas doses, furta cone da PRF e acaba 'na gaiola' O rapaz passava de bicicleta quando foi detido pelos agentes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem nesse domingo (7) por furtar um cone de fiscalização em São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte. Aos 45 anos, ele é servente de pedreiro e reside no bairro de Golandim, no município metropolitano.

O rapaz passava de bicicleta quando foi detido pelos agentes, que constataram que o ciclista apresentava indícios de uso de álcool. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal, em Natal, pois o cone é um bem da União.