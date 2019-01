MS-141 Homem com mandado de prisão em aberto é preso na MS-141

Homem de 35 anos foi preso na MS-141, noite desta quinta-feira (23). Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira identificaram mandato de prisão em aberto contra o mesmo.

A prisão ocorreu durante uma abordagem do bloqueio policial, na rodovia MS-141. Foi solicitado que o condutor de um veículo Honda Civic de cor preta e placas de Sorocaba (SP) parasse na fiscalização.

Além do condutor, um passageiro estava no veículo. Durante a checagem dos dados pessoais constou um registro de mandado de prisão a cumprir expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em desfavor do passageiro.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Jateí para os procedimentos legais.