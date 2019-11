Polícia Homem de 32 anos é socorrido após ser baleado nas costas Vítima foi encontrada caída no cruzamento da Rua Graúna com Avenida Marechal Deodoro

Homem de 32 anos foi baleado nas costas na noite de ontem (7) no bairro Guanandi, em Campo Grande. Ele foi encontrado ferido no cruzamento da Rua Graúna com Avenida Marechal Deodoro.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada com a informação de que havia acontecido uma tentativa de homicídio no cruzamento. No local, encontraram a vítima sendo atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) após ser ferida com um tiro nas costas.

À polícia, o rapaz se negou a dar detalhes do crime. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.