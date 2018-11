Corpo de Bombeiros Homem de 32 anos leva tesourada no peito e mobiliza Corpo de Bombeiros

Homem de 32 anos ficou ferido depois de levar uma tesourada no peito na tarde desta quinta-feira (22), na Rua dos Ferroviários, em Campo Grande. O local onde o crime aconteceu é conhecido por ser frequentado por moradores de rua e usuários de drogas.

Moradores contaram que ouviram gritos da vítima pedindo por socorro e, ao verificar, encontraram o homem caído na calçada. Ele apresentava sinais de embriaguez e só disse que havia sido atingido por uma tesourada do lado esquerdo do peito.

A vítima foi socorrida por equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa. O autor fugiu do local e não foi encontrado.

Uma moradora de 64 anos contou que nos últimos anos a criminalidade tem aumentado na região, para ela, resultado da aglomeração de usuários de drogas e moradores de rua em uma praça do Bairro Cabreúva. “Antigamente a gente ficava com as portas abertas, hoje em dia a situação ficou bem complicada”, afirma.