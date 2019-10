Polícia Homem de 38 anos é encontrado esfaqueado em calçada Vítima apresentava ferimento acima da cintura; calçada ficou tomada por sangue

Vítima foi encontrada caída em calçada no cruzamento da Rua Ceará com São Borja Foto: Henrique Kawaminami

Homem de 38 anos foi encontrado esfaqueado na madrugada desta quarta-feira (9) na Vila Gomes, em Campo Grande. Ele apresentava ferimento acima da cintura.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 1h50 com a informação de que havia um homem ferido no cruzamento das Ruas Ceará com São Borja.

No local, os militares encontraram o homem caído na calçada com sangramento acima da cintura. A vítima foi atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros.

Não há informação do motivo do crime e nem testemunhas. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.