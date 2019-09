Sarampo Homem de 52 anos é primeiro caso confirmado de sarampo em MS Informação é da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas;

O primeiro caso de sarampo do ano em Mato Grosso do Sul foi confirmado nesta quarta-feira (4). A informação é da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas – a 338 quilômetros da Capital, o que torna a primeira confirmação de 2019 aqui no Estado.

Conforme nota, o caso confirmado pela Vigilância Epidemiológica trata-se de um homem, de 52 anos, que esteve recentemente na cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, onde apresentou os primeiros sintomas da doença.

Ainda segundo a nota, o homem retornou a Três Lagoas cinco dias após apresentar manchas e ferimentos pelo corpo, sintomas comuns do sarampo. Apesar disso, o pouco tempo dos sintomas não traz riscos de transmissão, garante a Vigilância. “Esse período de cinco dias após o início do "exantema" é um período considerado de não transmissibilidade da doença", como explicam as autoridades da Saúde.

A reportagem entrou em contato com a SED (Secretaria de Estado de Saúde) para saber se o governo já foi notificado do caso, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.

Brasil - Desde junho, quatro mortes por sarampo foram confirmadas no país, a última em Pernambuco, de uma criança com menos de um ano. As outras 3 aconteceram em São Paulo.

O Ministério da Saúde divulgou 2.753 casos confirmados de sarampo, 98% deles em São Paulo, outros 15 no Rio de Janeiro, 12 em Pernambuco, 7 em Santa Catarina, 3 no Distrito Federal.

Mato Grosso do Sul agora entra na relação de estados com 1 caso confirmado, assim como Goiás, Paraná, Maranhão, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Bahia, Sergipe e Piauí.