Campinas Homem de 84 anos atingido por atirador em Campinas morre em hospital

A Prefeitura de Campinas confirmou, no início da tarde de hoje (12), a morte de Heleno Severo Alves, de 84 anos, uma das vítimas do atentado ocorrido na terça-feira (11), na Catedral Metropolitana de Campinas. Heleno faleceu hoje, às 13h25, no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti.

Além de Heleno, também morreram Sidnei Vitor Monteiro, 39; José Eudes Gonzaga, 68; Cristofer Gonçalves dos Santos, 38; Elpidio Alves Coutinho, 67.

Em nota, a assessoria do hospital informou que Jandira Prado Monteiro, 65, também atingida no atentado, recebeu alta na manhã de hoje.

* Estagiário sob orientação de Alexssander Soares