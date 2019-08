Anastácio Homem desloca olho de mulher ao agredi-la com copo em bar

Mulher de 41 anos ficou com o globo ocular deslocado depois de ser agredida por um homem desconhecido em bar localizado na região do Jardim Campanário, em Anastácio, a 134 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, ela teria sido agredida depois de jogar energético e cerveja no desconhecido que revidou, atacando-a com um copo.

Conforme apurado, a mulher chegou no hospital da cidade ferida e a equipe médica imaginou que ela pudesse ter sido alvo de violência doméstica, motivo pelo qual acionou a Polícia Militar. A equipe foi ao local e conversou com ela, que relatou ter sido agredida após desentendimento em um bar. Ela disse que jogou uma lata de bebida energética nele.

Em seguida, o homem foi tirar satisfações e ela então jogou cerveja nele que, por sua vez, pegou um copo de vidro e lançou no rosto dela, ferindo-a no olho. Logo após a confusão, ambos foram embora. A PM fez buscas no estabelecimento, mas não conseguiu localizar e nem identificar o agressor, sendo informada apenas que ele seria funcionário de carvoaria.

A vítima, por sua vez, estava em estado grave e precisou ser transferida para a Santa Casa de Campo Grande. Ela não divulgou porque teria provocado o homem e jogado o energético nele. A dona do bar foi ouvida pela polícia e disse que o suspeito não era frequentador do local. A ocorrência foi registrada como lesão corporal dolosa na Polícia Civil.