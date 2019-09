Pesca ilegal Homem divulga vídeo de pesca ilegal e é autuado por crime ambiental

Homem de 40 anos, residente em Miranda, foi autuado por crime ambiental. Conforme a PMA (Polícia Militar Ambiental) ele praticou pesca predatória e postou vídeos em redes sociais, o que ajudou para que ele fosse identificado pela ação.

O infrator trabalha como piloteiro de um hotel. Em vídeo postado em redes sociais, segunda a PMA, constava três pessoas em uma embarcação no rio Miranda, na região do Chapena, no ato de pesca ilegal, sendo que um detalhava no vídeo que tinham na embarcação 41 peixes da espécie piavuçu.

Utilizando as imagens e os detalhes, a PMA localizou a área na qual fora executada a pescaria ilegal e identificou o piloteiro do grupo que falava. Ele foi localizado e assumiu a prática da pesca. Ele disse ainda que os outros dois pescadores que estavam na embarcação, no momento da gravação do vídeo, eram turistas do estado de São Paulo.

Para verificação do ato de pesca predatória, a PMA considerou, no mínimo, o peso médio de 1 kg por exemplar de peixe capturado, obtendo um total de 41 kg de pescado, portanto, acima da cota permitida que é de 5 kg mais um exemplar e cinco piranhas por pescador.

Diante dos levantamentos, foi confeccionado um auto de infração, contra o piloteiro, sendo arbitrada multa de R$ 1.900.

Os outros pescadores serão localizados e autuados também no mesmo valor.

Os autuados responderão também por crime ambiental de pesca predatória. Se condenados pelo crime ambiental, poderão pegar pena de um a três anos de detenção.