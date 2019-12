Mundo e Ciência Homem doa testículo para irmão gêmeo ter filho

Dr. Dicken Ko fez parte da equipe do transplante Foto: Elise Amendola / Associated Press

Amor de irmão. Um gêmeo doou um dos testículos para o irmão poder ser pai.

O procedimento foi realizado entre irmãos gêmeos de 36 anos: o doador, que nasceu com o escroto completo, doou uma das gônadas ao irmão, que nasceu sem nenhuma.

O transplante do testículo foi na Sérvia, o terceiro caso da história e, de acordo com o The New York Times, as outras duas vezes foram na década de 1970 — e também entre gêmeos idênticos.

Além da produção de hormônios, o testículo doado permite que o receptor tenha filhos.

Dicken Ko, médico que acompanhou o caso na Sérvia, explicou que transplantar testículos entre gêmeos idênticos é possível porque, como o DNA é praticamente igual, os filhos terão a mesma carga genética que receberiam do pai.

Caso o transplante ocorresse entre pessoas de DNAs diferentes, e o receptor tivesse um filho, “a criança seria tecnicamente de quem?”, questionou o especialista. “Isso gera muito debate na literatura de ética médica.”

Como

De acordo com os especialistas, a cirurgia é delicada.

Os médicos têm pouco tempo para realizar o procedimento sem prejudicar a gônada que está sendo transplantada.

“Depois de remover o testículo do doador, o relógio começa a andar muito rápido”, disse Branko Bojovic, especialista em microcirurgia da Escola de Medicina da Universidade Harvard que integrou a equipe de cirurgiões de um dos gêmeos, ao The New York Times.

“Dentro de duas a quatro horas, é preciso fazer o sangue atravessar o órgão e voltar a funcionar.”

Felizmente, o caso na Sérvia foi bem-sucedido.

Os cirurgiões foram capazes de religar as veias necessárias para manter a saúde do órgão. O duto que leva o esperma ao pênis, entretanto, não pôde ser conectado, e os especialistas esperam resolver essa questão em um procedimento futuro.

Transexuais

Por mais que casos como o dos irmão sérvios tragam esperanças para homens transexuais, que desejam ser pais, ainda há uma série de questões éticas a serem debatidas antes de procedimentos do tipo se tornarem populares.

Ainda assim, casos do tipo trazem esperanças para pessoas que estejam na mesma situação que os irmão idênticos.