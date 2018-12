Gangue Homem é agredido por gangue e tem a moto roubada Trio de adolescentes foi apreendido, ouvido e liberado pela polícia

Um homem, de 36 anos, foi vítima de um assalto na madrugada de segunda-feira (3) na MS-156, região da Reserva Indígena de Dourados. O caso ocorreu por volta de 2h, quando ele retornava do trabalho pelo local.

Conforme a ocorrência, a vítima seguia pela via numa Honda CBX Twister e, ao passar sobre quebra-molas, um grupo de indígenas o abordou e anunciou o roubo.

Eles tentaram retirar a chave da moto e o homem reagiu, quando sofreu agressões dos suspeitos. Além do veículo, a mochila do rapaz com aparelho de telefone celular, R$ 100 e documentos pessoais foram levados.

Denunciado no 1º Distrito Policial, iniciou-se a investigação sobre o caso e na noite do mesmo dia, lideranças localizaram a moto e ainda flagraram os autores, três adolescentes de 14, 15 e 16 anos.

Acionada, a Polícia Militar encaminhou o trio à delegacia. Todos negaram participação no assalto e não souberam justificar a origem da moto. Após o fato, acabaram ouvidos e liberados.