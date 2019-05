Fronteira Homem é assassinado a facadas na região de fronteira

Oswaldo Cuevas, 40, foi morto a golpes de faca, em Bela Vista. O crime ocorreu na noite de domingo (12). A cidade fica na região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai.

De acordo com a informações do site Bela Vista News, o caso aconteceu no bairro Vila Céu Azul, onde após o início de uma briga, Oswaldo teria discutido com dois indivíduos que de imediato desferiram vários golpes de faca contra ele.

Os dois autores foram presos pela Polícia Militar logo após o fato.

Ainda conforme o site, a vítima foi socorrida por uma equipe do Hospital São Vicente de Paula. Às 18h40 deu entrada no centro cirúrgico, mas não resistiu e faleceu por volta das 5h desta segunda-feira (13).