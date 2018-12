MS Homem é atropelado por locomotiva em MS e tem perna amputada A vítima ainda teve vários ferimentos na perna direita, nas costas e no abdômen

Por: Topmidianews, com Diário Corumbaense

Um homem de 30 anos, que não teve a identidade revelada, foi atropelado por uma locomotiva na linha localizada na Avenida Gaturama, entrada de Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande.

O acidente foi às 04h40 desta segunda-feira (10).

Guarnição do Corpo de Bombeiros, que foi acionada por funcionários da Rumo/ALL, constataram que a vítima estava embriagada, desorientada e apresentava amputação da perna esquerda, diversos cortes na perna direita, laceração no braço esquerdo, ferimentos nas costas e um corte profundo no abdômen e intensa hemorragia.

Ele recebeu o atendimento emergencial, foi removido para o pronto-socorro e depois internado no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa.