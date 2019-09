Desmatamento ilegal Homem é autuado em R$ 107 mil por desmatamento ilegal

Homem de 33 anos, morador em Miranda, foi autuado pela Polícia Militar Ambiental de Miranda em mais de R$100 mil por desmatamento ilegal. A ilegalidade foi identificada nesta quarta-feira (18), em Miranda.

Equipe da PMA, realizava fiscalização ambiental nas propriedades rurais do município, quando identificou uma área desmatada ilegalmente em uma fazenda à margem no município. A área desmatada ilegalmente medida com uso de GPS perfez 19,54 hectares destruídos, dentro de área protegida.

O infrator suprimiu a vegetação há algum tempo para plantio de pastagem. A madeira proveniente da vegetação desmatada não estava mais no local, havendo somente restos de árvores em meio à pastagem. Ele foi autuado e recebeu multa administrativa de R$ 107.4 mil.

O autuado também responderá por crime ambiental, que prevê pena de um a três anos de detenção. Além disso, ele foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (Prada) junto ao órgão ambiental estadual.