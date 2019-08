Bebida alcoólica Homem é decapitado após se negar a dar bebida alcoólica a adolescentes em RR Vítima de 32 anos teve a cabeça arrancada e deixada sobre o corpo; dois adolescente suspeitos do homicídio foram detidos pela PM.

Um homem de 32 anos morreu decapitado na madrugada deste domingo (4) no município de Bonfim, no Norte de Roraima, após se negar a dar bebida alcoólica a dois adolescentes. Os dois foram detidos.

O assassinato ocorreu na comunidade indígena do Jabuti, que fica no km 70 da BR-401. O corpo foi encontrado com a cabeça em cima da barriga por índios que vivem perto do local. Eles localizaram o primeiro menor e o amarraram até a chegada dos policiais.

Durante o relato à polícia, o rapaz falou que teve ajuda de um comparsa e indicou o local em que seu parceiro estava escondido.

Inicialmente, o outro adolescente negou participação no assassinato, mas depois se contradisse e acabo e confirmando a versão do jovem que foi detido pelos índios.

Os adolescentes disseram que estavam bebendo entre 0h e 2h e tiveram a ideia de arrombar e furtar casas. No entanto, ambos afirmaram que apesar de terem invadido três casas, não chegaram a levar nada.

Após os arrombamentos, eles voltaram para rua e encontraram um homem com uma garrafa de cachaça. Eles pediram para beber e o homem negou e então eles o atacaram.

Segundo a PM, eles decapitaram a vítima e deixaram a cabeça sobre o corpo em um matagal. A faca usada foi apreendida e entregue à perícia.

Os pais dos adolescentes foram informados sobre toda a situação e os dois foram levados à delegacia.