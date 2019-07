H1N1 Homem é diagnosticado com alergia e morre sob suspeita de H1N1 Segundo a família, ele recebeu atendimento 2 vezes na UPA e seria transferido para o Hospital Regional, mas não resistiu

Mato Grosso do Sul pode ter a 27ª morte confirmada por gripe H1N1. No último domingo (30), um homem de 56 anos faleceu com suspeita da doença. Atendido na UPA da Vila Almeida, Agostine Júnior Nantes procurou atendimento duas vezes consecutivas e o primeiro diagnóstico foi de alergia.

O homem deu entrada no pronto atendimento pela primeira vez no sábado. Após a consulta, ele foi medicado e liberado. Conforme explica o cunhado Rubens Gomes de Oliveira, Agostine estava com sintomas de diarreia e vômito desde o começo da semana. “Ele estava a semana inteira com diarreia e vômito, na sexta achamos que estava com um resfriado e no sábado, por volta das 4h, ele teve uma parada cardiorrespiratória, tentaram reanimar mas ele não voltou mais”.

Rubens explica que, ao perceber os sintomas de H1N1, os médicos começaram, no sábado, o tratamento contra a gripe. O quadro de Agostine se agravou e houve a tentativa, por parte da unidade, de encaminhá-lo para o Hospital Regional. “Sexta-feira ele deu entrada na UPA e os médicos estavam com suspeita de alergia. Ele foi liberado mas voltou no sábado. Já a noite entraram com o tratamento de H1N1 e ele estava com falta de ar. Na madrugada, por volta das 4h ele já faleceu”. A família ainda aguarda o laudo médico e resultado da biopsia para confirmar a doença.